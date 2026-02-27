सरायकेला नगर पंचायत: मनोज चौधरी 449 वोट से जीतकर बने अध्यक्ष, ‘छऊ सिटी’ पर क्या बोले
सरायकेला नगर पंचायत चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। कड़ी टक्कर के बीच झामुमो समर्थित मनोज कुमार चौधरी ने अध्यक्ष पद पर 449 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है।
जैसे ही जीत की आधिकारिक पुष्टि हुई और यह खबर मतगणना केंद्र से बाहर आई, वहां मौजूद समर्थकों का हुजूम खुशी से झूम उठा। मनोज चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और पूरे सरायकेला शहर में विजय जुलूस जैसा माहौल बन गया। समर्थकों ने गुलाल उड़ा और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया।
इस बार सरायकेला में रिकॉर्ड 74.86% मतदान हुआ था, जो जनता के भारी उत्साह को दर्शाता है । मुकाबले में राजा प्रताप आदित्य सिहंदेव, सुमित कुमार चौधरी (भाजपा समर्थित) और निर्दलीय प्रत्याशी सनंद आचार्या के बीच भी कांटे की टक्कर देखी गई। अपनी जीत पर आभार व्यक्त करते हुए मनोज चौधरी ने इसे सरायकेला की जनता की जीत बताया।
उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की बुनियादी सुविधाओं जैसे ड्रेनेज, कचरा निस्तारण और बेहतर जलापूर्ति में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि सरायकेला को छऊ सिटी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी। हर घर में छऊ का सिंबल लगाया जाएगा, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक इस सांस्कृतिक महत्व को समझ सकें।
