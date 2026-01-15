Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़saraikela murder case son killed father for ess 20 lakh money
सरायकेला मर्डर: पिता को मिले 20 लाख पर थी बेटे की नजर, नहीं दिया तो कर दी हत्या

सरायकेला के गम्हरिया में टीजीएस कर्मी रामनाथ दास को अर्ली सेपरेशन स्कीम (ESS) में मिले लगभग 20 लाख रुपये ही काल बन गया था। पिता को ईएसएस में टाटा स्टील से मिली मोटी रकम पर पुत्र मनसा दास की नजर थी।

Jan 15, 2026 08:08 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सरायकेला
सरायकेला के गम्हरिया में टीजीएस कर्मी रामनाथ दास को अर्ली सेपरेशन स्कीम (ईएसएस) में मिले लगभग 20 लाख रुपये ही काल बन गया था। पिता को ईएसएस में टाटा स्टील से मिली मोटी रकम पर पुत्र मनसा दास की नजर थी। उस पैसे के लिए ही दोनों के बीच बराबर मारपीट की स्थिति होती रहती थी।

ऑनलाइन गेम की लत में काफी पैसे गंवा चुके मनसा को बराबर पैसे की जरूरत पड़ती थी, इसलिए पिता से पैसे की मांग करने पर दोनों के बीच लड़ाई आम बात हो गयी थी। मंगलवार को भी पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता की हत्या कर दी। मृतक रामनाथ दास के साथ काम करनेवाले लोगों ने बताया कि शारीरिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण ही उन्होंने टाटा स्टील से ईएसएस लेकर 31 जनवरी 2025 तक ही काम किया। उन्होंने 1 फरवरी, 2025 से सेवानिवृत्ति लेकर कंपनी के ही क्वार्टर में रहने लगे थे। हालांकि, इस बीच वे कंपनी का क्वार्टर छोड़ने का निर्णय भी ले चुके थे। इसकी बड़ी वजह यह थी, कि उन्हें ग्रेच्युटी समेत अन्य मद की राशि का भुगतान कंपनी में लंबित था। क्वार्टर छोड़ने के बाद ही उन्हें उक्त तमाम राशि का भुगतान किया जाता। बताया गया कि रामनाथ दास ने काफी लेट से टीजीएस में ज्वॉइन किया था, लिहाजा कम समय की नौकरी के बाद ही वे ईएसएस लिए थे। इससे नौकरी छोड़ने पर उन्हें अनुमानतः करीब 20 लाख के आसपास की राशि ही मिली होगी।

पुत्र की बुरी लत से हमेशा रहते थे चिंतित : टीजीएस कॉलोनी के जी 2 क्वार्टर में रह रहे रामनाथ दास की ईएसएस लेने एवं पुत्र की स्थिति से सदैव चिंता के कारण शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। वे बाहर भी काफी कम निकलते थे। कॉलोनी के लोगों एवं अड़ोस पड़ोस से कटे रहते थे। पुत्र मानसा ही देखरेख करता था। पत्नी और एक पुत्र की मौत से भी रामनाथ काफी टूट चुके थे। इधर, पुत्र की ऑनलाइन गेमिंग की बुरी लत के कारण पिता काफी चिंतित रहने लगे थे। जबकि बुरी लत के कारण पुत्र मनसा काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल प्रवृति का हो गया था।

प्रताड़ना के कारण मनसा को छोड़ चली गयी पत्नी

मनसा को पैसे की लत इतनी बुरी लग गई थी कि पत्नी और पिता के साथ मारपीट करने लगा था। प्रताड़ना और मारपीट के कारण मनसा की पत्नी तो मायके चली गई, किंतु बेसहारा पिता के लिए क्वार्टर में पुत्र के साथ रहना मजबूरी हो गई थी। मंगलवार को भी पैसे के लिए ही दोनों के बीच लड़ाई होने की आशंका जताई गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
