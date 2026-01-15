सरायकेला मर्डर: पिता को मिले 20 लाख पर थी बेटे की नजर, नहीं दिया तो कर दी हत्या

संक्षेप: सरायकेला के गम्हरिया में टीजीएस कर्मी रामनाथ दास को अर्ली सेपरेशन स्कीम (ESS) में मिले लगभग 20 लाख रुपये ही काल बन गया था। पिता को ईएसएस में टाटा स्टील से मिली मोटी रकम पर पुत्र मनसा दास की नजर थी।

सरायकेला के गम्हरिया में टीजीएस कर्मी रामनाथ दास को अर्ली सेपरेशन स्कीम (ईएसएस) में मिले लगभग 20 लाख रुपये ही काल बन गया था। पिता को ईएसएस में टाटा स्टील से मिली मोटी रकम पर पुत्र मनसा दास की नजर थी। उस पैसे के लिए ही दोनों के बीच बराबर मारपीट की स्थिति होती रहती थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ऑनलाइन गेम की लत में काफी पैसे गंवा चुके मनसा को बराबर पैसे की जरूरत पड़ती थी, इसलिए पिता से पैसे की मांग करने पर दोनों के बीच लड़ाई आम बात हो गयी थी। मंगलवार को भी पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता की हत्या कर दी। मृतक रामनाथ दास के साथ काम करनेवाले लोगों ने बताया कि शारीरिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण ही उन्होंने टाटा स्टील से ईएसएस लेकर 31 जनवरी 2025 तक ही काम किया। उन्होंने 1 फरवरी, 2025 से सेवानिवृत्ति लेकर कंपनी के ही क्वार्टर में रहने लगे थे। हालांकि, इस बीच वे कंपनी का क्वार्टर छोड़ने का निर्णय भी ले चुके थे। इसकी बड़ी वजह यह थी, कि उन्हें ग्रेच्युटी समेत अन्य मद की राशि का भुगतान कंपनी में लंबित था। क्वार्टर छोड़ने के बाद ही उन्हें उक्त तमाम राशि का भुगतान किया जाता। बताया गया कि रामनाथ दास ने काफी लेट से टीजीएस में ज्वॉइन किया था, लिहाजा कम समय की नौकरी के बाद ही वे ईएसएस लिए थे। इससे नौकरी छोड़ने पर उन्हें अनुमानतः करीब 20 लाख के आसपास की राशि ही मिली होगी।

पुत्र की बुरी लत से हमेशा रहते थे चिंतित : टीजीएस कॉलोनी के जी 2 क्वार्टर में रह रहे रामनाथ दास की ईएसएस लेने एवं पुत्र की स्थिति से सदैव चिंता के कारण शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। वे बाहर भी काफी कम निकलते थे। कॉलोनी के लोगों एवं अड़ोस पड़ोस से कटे रहते थे। पुत्र मानसा ही देखरेख करता था। पत्नी और एक पुत्र की मौत से भी रामनाथ काफी टूट चुके थे। इधर, पुत्र की ऑनलाइन गेमिंग की बुरी लत के कारण पिता काफी चिंतित रहने लगे थे। जबकि बुरी लत के कारण पुत्र मनसा काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल प्रवृति का हो गया था।