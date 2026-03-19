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सरहुल, रामनवमी में बिजली नहीं कटेगी, 4 मीटर के होंगे झांकी-झंडे; रांची प्रशासन की गाइडलाइन

Mar 19, 2026 08:09 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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21 मार्च को सरहुल शोभायात्रा और 26 मार्च को श्रीरामनवमी के दिन विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होगी। इस संबंध में रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने सरहुल आयोजकों, पूजा समितियों और आम जनता के लिए अपील निकाली है।

सरहुल, रामनवमी में बिजली नहीं कटेगी, 4 मीटर के होंगे झांकी-झंडे; रांची प्रशासन की गाइडलाइन

21 मार्च को सरहुल शोभायात्रा और 26 मार्च को श्रीरामनवमी के दिन विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होगी। इस संबंध में रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने सरहुल आयोजकों, पूजा समितियों व आम जनता के लिए अपील निकाली है।

अधीक्षण अभियंता ने पत्र में कहा है कि तीन अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय और 16 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिजली बंद नहीं रहेगी। लेकिन, सरहुल और श्रीरामनवमी पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सावधानी-नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि नियम के पालन करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसको लेकर आठ सूत्री दिशा-निर्देश और सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। कहा गया कि आयोजन समिति संबंधित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

क्या हैं गाइडलाइन

● शोभायात्रा में निकलने वाले झंडे, वाहन पर साउड सिस्टम-डीजे व झांकियों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर तक सीमित हैं।

● झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों-उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाए, बड़े वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे, उस पर ऊंचा झंडा नहीं लगाया जाए।

● शोभायात्रा के दौरान समिति के वॉलेंटियर, विशेष निगरानी रखे, ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो

● श्रद्धालु-आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों-उपकरणों को छूने, किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी संपर्क करने की कोशिश न करे,शोभायात्रा में बड़े या ऊंचे वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

● संबंधित शोभायात्रा-जुलूस के आयोजक समितियों के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

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सरहुल के दिन शराबबंदी की जाए

बबलू मुंडा ने कहा कि जो लोग डीजे पर राजनीति कर अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे है, वैसे लोगों से समाज को बचाने की जरूरत है। राज्य सरकार से मांग करते है कि सरहुल के दिन पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी की जाए और तीन दिवसीय राजकीय अवकाश की घोषणा की जाए। मौके पर शोभा कच्छप, महादेव टोप्पो, शिवधन मुंडा, सुरेंद्र लिंडा, अमर मुंडा, सुरेश मुंडा, राखी टोप्पो, गीता मुंडा सहित अन्य मौजूद थे।

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कल होगी केकड़ा पकड़ने की विधि

केंद्रीय सरना समिति की बैठक बुधवार को हातमा स्थित सरहुल शोभायात्रा उदगम स्थल में हुई। जगलाल पाहन ने कहा कि 20 मार्च शुक्रवार को उपवास और केकड़ा पकड़ने की विधि होगी। रात्रि में जल रखाई की विधि पूर्ण की जाएगी। 21 मार्च शनिवार को पूजा, भविष्यवाणी की विधि पूर्ण होगी और सरहुल की शोभायात्रा निकाली जाएगी। 22 मार्च रविवार को फूल खोशी विधि होगी।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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