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अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे झारखंड के संजय कुमार, FIFA वर्ल्ड कप में मिली ये अहम जिम्मेदारी

Sourabh Jain वार्ता, रांची, झारखंड
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संजय कुमार के पिता ने बेटे की इस उपलब्धि को उसकी मेहनत का परिणाम बताया, वहीं उनके बड़े भाई का कहना है कि उसकी रुचि बचपन से फुटबॉल में थी और खेल के प्रति उसके समर्पण ने ही आज उसे फुटबॉल के विश्व मंच तक पहुंचाया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे झारखंड के संजय कुमार, FIFA वर्ल्ड कप में मिली ये अहम जिम्मेदारी

झारखंड के धनबाद जिले के सिजुआ के रहने वाले संजय कुमार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि फीफा पैनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं।

संजय कुमार ने सिजुआ स्टेडियम स्थित कोल फुटबॉल अकादमी से अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी और आज वह विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व निभा रहे हैं। उनकी तैनाती अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित सोफी स्टेडियम और उससे जुड़े 16 फुटबॉल मैदानों के लिए की गई है।

संजय कुमार ने अपने शुरुआती दिनों में कई बार धनबाद जिले का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को देखते हुए फीफा ने उन्हें अपने सुरक्षा पैनल में शामिल किया। इससे पहले भी वे कतर और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में सुरक्षा अधिकारी की भूमिका निभा चुके हैं।

संजय कुमार कोल फुटबॉल अकादमी के सचिव और सिमेवा के महासचिव सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। उनके पिता ने इस उपलब्धि को बेटे की मेहनत का परिणाम बताया। वहीं बड़े भाई सतीश सिंह ने कहा कि बचपन से ही संजय की रुचि फुटबॉल में थी और आज उसी समर्पण ने उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाया है।

संजय की इस उपलब्धि से सिजुआ, धनबाद और पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों, फुटबॉल संघों और जनप्रतिनिधियों ने इसे जिले और राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिजुआ जैसे छोटे इलाके से निकलकर फीफा वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक आयोजन का हिस्सा बनना युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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