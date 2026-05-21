झारखंड में दूर होगी बालू की किल्लत, इन 35 बालू घाटों को पर्यावरण मंजूरी, नौ की लीज डीड भी पूरी
झारखंड में निर्माण कार्यों को रफ्तार देने और बालू की किल्लत दूर करने के लिए 10 जिलों में कुल 35 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) मिल गई है। इन सभी स्वीकृत घाटों का कुल क्षेत्रफल लगभग 192.99 हेक्टेयर है।
झारखंड में निर्माण कार्यों को रफ्तार देने और बालू की किल्लत दूर करने के लिए 10 जिलों में कुल 35 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) मिल गई है। इन सभी स्वीकृत घाटों का कुल क्षेत्रफल लगभग 192.99 हेक्टेयर है। इस फैसले से राज्य में वैध बालू का संकट दूर होगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ा खनन क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिले को मिला है, जहां केवल तीन घाटों का कुल क्षेत्रफल 85.40 हेक्टेयर है। इसके बाद बोकारो जिला है, जहां के दो घाटों को 30.86 हेक्टेयर क्षेत्र में मंजूरी दी गई है।
किस जिले में कितने घाटों को मंजूरी
हजारीबाग-छह, दुमका-पांच, गोड्डा- चार, लातेहार- चार, रांची- सिल्ली ब्लॉक में तीन, जामताड़ा- तीन, रामगढ़ - तीन, खूंटी- दो।
पांच जिलों में लीज डीड साइन
अन्य पांच जिलों- गोड्डा, जामताड़ा, रांची, बोकारो और जमशेदपुर में बालू घाटों और स्टॉकयार्डों के लिए उपायुक्तों द्वारा लीज डीड साइन कर दिया गया है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के नियमों के तहत इन सभी घाटों की कुल सालाना बालू निकासी क्षमता लगभग 3.5 से पांच करोड़ सीएफटी आंकी गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर