झारखंड में आज रात से बंद हो जाएगा बालू खनन, क्या है वजह; NGT ने बताया
झारखंड में बालू खनन पर आज रात से ही रोक लग जाएगी। बारिश को देखते हुए एनजीटी ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगी रहेगी।
पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे राज्य में बुधवार की रात 12 बजे के बाद से बालू खनन पर रोक लग जाएगी। बरसात को देखते हुए एनजीटी का इसके संबंध में स्थायी आदेश जारी है जिसका पालन किया जाता है। बरसात के कारण 15 अक्तूबर तक बालू खनन पर रोक रहेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में मात्र 11 दिन ही वैध ढंग से चालान पर बालू निकालने का काम चला।
बीते 31 मई से जिले के दो बालू घाटों कारिया मोहनपाल और स्वर्णरेखा कारिया मोहन पाल घाटों पर बालू का खनन हो रहा था। 30 मई को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) जारी हुआ था और 31 को जिला खनन पदाधिकारी ने चालान जारी कर विधिवत बालू खनन शुरू करवाया था। संबंधित एजेंसी को दोनों घाटों को मिलाकर 81 हेक्टेयर क्षेत्र में बालू निकालने की अनुमति मिली है। इसके आलोक में संबंधित एजेंसी बालू का स्टॉक जमा कर रही है। एजेंसी का पांच साल के लिए इसका सीटीओ जारी किया गया है, इसलिए 16 अक्तूबर से पुन: बालू का खनन शुरू हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले साल ही बालू खनन का टेंडर हो गया था। परंतु तकनीकी दिक्कतों और सीटीओ जारी नहीं किये जाने की वजह से मामला अटका रहा।
पहले खनन विभाग ही करता था एकरारनामा
पिछले महीने उपायुक्त के द्वारा एजेंसी के साथ एकरारनामा के बाद भी पर्यावरण विभाग की ओर से सीटीओ समय पर जारी नहीं किया गया। इसके कारण 30 मई तक इंतजार करना पड़ा। इससे पूर्व खनन विभाग ही एकरारनामा करता था। राज्य सरकार ने इसका नियम बदलकर उपायुक्त को अधिकार दिया, तब इस काम में तेजी आयी।
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