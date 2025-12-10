झारखंड में कब शुरू होगी बालू घाटों की नीलामी, मंत्री ने बताया; बस एक इंतजार

संक्षेप: झारखंड के बालू घाटों पर लगी रोक जल्द ही हट जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पेसा लागू होते ही यह फैसला लिया जाएगा।

झारखंड में बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगी हुई है। इस मामले पर बात करते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि माइंस डेवलपर ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन से राज्य सरकार को कोई राजस्व नुकसान नहीं है। राज्य के 374 बालू घाटों से आम लोगों को 100 रुपए प्रति सीएफटी की दर से बालू दिया जा रहा है। यह काम ग्रामसभा कर रही है। बालू घाटों के संचालन के लिए एमडीओ का चयन किया गया है। इनका चयन निविदा से काफी कम दर पर भुगतान कर किया गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद भाजपा विधायक डॉ. कुशवाहा शशि भूषण के मंगलवार को बालू घाटों पर सदन में पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पेसा लागू होती ही बालू घाटों की नीलामी इस मामले पर बात करते हुए हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी पर लगी रोक जल्द ही हटा ली जाएगी। इसके लिए पेसा कानून लागू होने का इंतजार है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने पेसा कानून को लेकर झारखंड सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने सरकार को जल्द से जल्द पेसा कानून लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकार से पेसा कानून लागू करने की तारीख तक बताने के लिए कह दिया है।