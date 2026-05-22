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'अब समझ में आ गया कि क्रांति नहीं चलेगी', झारखंड में 27 नक्सलियों ने सरेंडर करते हुए क्या कहा

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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गुरुवार को झारखंड में 27 माओवादियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के दौरान माओवादियों ने जो कहा, वो इस बात की गवाही है कि देश के साथ अब झारखंड से भी माओवाद पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गया है। माओवादियों ने सरेंडर के बाद कहा कि अब समझ में आ गया है कि क्रांति नहीं चल सकती।

'अब समझ में आ गया कि क्रांति नहीं चलेगी', झारखंड में 27 नक्सलियों ने सरेंडर करते हुए क्या कहा

गुरुवार को झारखंड में 27 माओवादियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के दौरान माओवादियों ने जो कहा, वो इस बात की गवाही है कि देश के साथ अब झारखंड से भी माओवाद पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गया है। भाकपा माओवादियों के सेक्शन कमांडर रहे गुलशन मुंडा ने सरेंडर के बाद कहा कि अब समझ में आ गया है कि क्रांति नहीं चल सकती। इसलिए उसने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। गुलशन ने कहा कि कई मुठभेड़ में वह शामिल रहा था, अंतिम बार 2025 में उसकी मुलाकात मिसिर बेसरा से हुई थी।

संगठन अब धीरे-धीरे कमजोर, रसद तक नहीं

सरेंडर करने वाली महिला नक्सली सुनीता उर्फ बारी सरदार ने कहा कि माओवादी संगठन में वह 2018 में गई थी, संगठन में संतरी व खाना बनाने जैसे काम वह करती थी। लेकिन संगठन अब धीरे-धीरे कमजोर होता गया, रसद तक नहीं मिल पाता था। ऐसे में वह मुख्यधारा में लौटना चाहती थी।

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प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद से कमजोर होता गया संगठन

झारखंड का सारंडा भाकपा माओवादी संगठन के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय रहा था। लेकिन 2021 में प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद सारंडा के नक्सलियों का संपर्क बाहरी माओवादियों से टूटने लगा था। इसके बाद सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर व चाईबासा पुलिस के लगातार व टारगेट बेस्ड अभियान ने माओवादियों को लगातार कमजोर किया। 2026 में लगातार संचालित अभियान के फलस्वरूप अबतक कुल 44 नक्सलियों को गिरफ्तारी की गई, कुल 29 नक्सलियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया, पुलिस मुठभेड़ में कुल 22 नक्सली मारे गए हैं।

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चाईबासा में ही नक्सल गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र खासकर सारंडा क्षेत्र में कुल 21 नए एडवांस कैंप एवं फारवर्ड ऑपरेशन बेस स्थापित किए गए। जिन इलाकों में माओवादी खत्म होते गए, वहां कैंप स्थापित किए जाने से दुबारा संगठन की गतिविधियां शुरू नहीं हो पायीं, वहीं माओवादियों का दायरा वन क्षेत्र में सिमटता रहा।

ग्रे हाउंड की तर्ज पर अधिक जूझी जगुआर

झारखंड में नक्सलियों से मुकाबले के लिए आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड की तर्ज पर जगुआर का गठन 2008 में किया गया था। नक्सल अभियान में सीआरपीएफ के साथ जगुआर सबसे अहम भूमिका में रही। 2008 से अबतक जगुआर ने 118 बार उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ की। इन अभियानों में 48 माओवादी मारे गए। वहीं 313 उग्रवादियों की गिरफ्तारी में जगुआर की भूमिका रही। जगुआर के चलाए अभियानों में 19 एके सीरीज के हथियार, 27 इंसास, 33 एसएलआर समेत 151 हथियार की बरामदगी हुई, वहीं कुल 21368 जिंदा कारतूस व 2177 आईईडी, 4855 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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