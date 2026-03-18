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रांची के सेल सिटी फ्लैट में आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मची अफरातफरी

Mar 18, 2026 08:56 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के पुंदाग सेल सिटी के ब्लॉक ई-वन स्थित एक फ्लैट में मंगलवार को अचानक आग लग गई। फ्लैट में आग लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में घर में मौजूद 2 मासूम बच्चे फंस गए थे, लेकिन अपनी सूझबूझ के बल पर दोनों बच्चे आग से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे।

रांची के सेल सिटी फ्लैट में आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मची अफरातफरी

रांची के पुंदाग सेल सिटी के ब्लॉक ई-वन स्थित एक फ्लैट में मंगलवार को अचानक आग लग गई। फ्लैट में आग लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में घर में मौजूद दो मासूम बच्चे फंस गए थे, लेकिन अपनी सूझबूझ के बल पर दोनों बच्चे आग से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। फ्लैट में रहने वाले अभिषेक राज और उनकी पत्नी, जो दोनों बैंक में कार्यरत हैं, घटना के वक्ता दोनों ड्यूटी पर थे।

बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने उस वक्त विकराल रूप ले लिया, जब घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। फ्लैट के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुंदाग ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन दस्ता को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों ने एक घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। हालांकि, उस वक्त तक घर में रखे करीब 50 लाख का सामान जलकर राख होने का अनुमान लगाया गया है।

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पूजा रूम में आग देख भाई संभला बहन को भी सुरक्षित निकाला

जेवीएम श्यामली की कक्षा तीन के छात्र ने बताया कि वह अपनी छोटी बहन के साथ घर पर अकेले था। छोटी बहन घर के पूजा रूम में गई तो देखी कि धुआं उठ रहा है। वह खेलने कूदने के बजाय भाई को बतायी। वह भी गया तो देखा कि आग तेजी फैल रही है। इसी बीच कुछ फटने की तेज आवाज आयी तो भाई हिम्मत दिखाते हुए संभला और छोटी बहन को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वे दोनों फ्लैट के गार्ड के पास पहुंच गए और बताया कि घर में आग लगी हुई है। गार्ड के साथ दोनों बच्चे भी फ्लैट पहुंचे। इसके बाद गार्ड ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया। मगर आग तेजी से पूरे फ्लैट में फैलने लगी। इसके बाद अग्निशमन दस्ता को बुलाया गया। साथ ही पूरे अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई।

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पति और पत्नी बैंक में करते हैं काम

स्थानीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलती चली गई। आग की तीव्रता उस वक्त और बढ़ गई, जब गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अभिषेक राज और उनकी पत्नी बैंक में ड्यूटी पर थे। घर में उनके दो छोटे बच्चे एक बेटा और एक बेटी अकेले थे।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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