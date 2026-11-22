सैफी मधुपर, शूटर इरफान और सुधीश ओझा जाएंगे बरही जेल, बंटी की पत्नी को सता रहा एनकाउंटर का डर
एक समय प्रिंस खान का सबसे खास रहे सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी को मधुपर और पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुए हीरापुर विनोद नगर के सुधीश ओझा और वासेपुर नूरी रोड के इरफान आलम उर्फ टुन्नु को बरही जेल शिफ्ट किया जाएगा।
वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान के भाई बंटी खान उर्फ जियाउल खान सहित 11 बंदियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू दी गई है। एक समय प्रिंस खान का सबसे खास रहे सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी को मधुपर और पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुए हीरापुर विनोद नगर के सुधीश ओझा और वासेपुर नूरी रोड के इरफान आलम उर्फ टुन्नु को बरही जेल शिफ्ट किया जाएगा।
जेल प्रशासन की रिपोर्ट और धनबाद पुलिस की अनुशंसा पर जेल आईजी ने बंदियों की शिफ्टिंग पर मुहर लगाई थी। अब जेल प्रशासन इन बंदियों को सुरक्षित दूसरी जेलों में पहुंचाने के लिए पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है। जेल प्रशासन ने प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से इन बंदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की स्वीकृति मांगी थी। सूचना मिल रही थी कि बंटी खान जेल के अंदर अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रिंस खान गिरोह को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। बंदियों को डरा-धमका कर और प्रलोभन देकर अपने गिरोह में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था।
किनकी जेल शिफ्टिंग
जिन बंदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा, उनमें प्रिंस खान का भाई बंटी खान उर्फ जियाउल खान प्रमुख है। बंटी गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल पर फायरिंग मामले में पिछले दिनों जेल भेजा गया था। उसे हजारीबाग जेल भेजा जा रहा है। इसी तरह 17 अगस्त की रात बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के संत निरंकारी चौक के पास पुलिस एनकाउंटर में घायल नूरी रोड वासेपुर के इरफान आलम उर्फ टुन्ना खान, सरायढेला भुईंफोड़ मंदिर के पास एनकाउंटर में जख्मी सुधीश ओझा और वर्ष 2024 में केंदुआडीह की महिला मानती देवी की हत्या कर लूटपाट करने के मामले में छह अप्रैल 2024 से जेल में बंद अलकुसा गोरखपुरी कैंप निवासी सुजीत चौरसिया उर्फ छोटू उर्फ हड्डी और बीसीसीएल की लायकडीह डीप कोलियरी कॉलोनी में 22 अप्रैल को कोलकर्मी किशोर कुमार सिंह के घर का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में गिरफ्तार जोड़ापोखर के आफताब अंसारी उर्फ पकड़ू को बरही स्थानांतरित किया जाएगा। इसी तरह राहुल चौहान और विकास सिंह श्री बंशीधर नगर नगर उंटारी, जलील खान के बेटे एनुल खान और कबीर कुरैशी को घाटशिला तथा मुस्तकीम खान और सैफी को मधुपुर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।
बंटी खान पत्नी को सता रहा एनकाउंटर का डर
जेल प्रशासन की ओर से बंटी को हजारीबाग जेल शिफ्ट किए जाने की तैयारी पर बंटी खान की पत्नी सना परवीन ने सवाल उठाते हुए पत्नी ने पति के एनकाउंटर की आशंका जताई है। सना ने शनिवार को अदालत में आवेदन देकर पति के जेल स्थानांतरण के दौरान एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने स्थानांतरण के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। आवेदन में बताया है कि गिरफ्तारी के बाद बंटी खान को पुलिस हिरासत में वासेपुर में पैदल मार्च कराया गया था। इस दौरान उनके पति पर जानलेवा हमला हुआ था। पत्नी का आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में वासेपुर में पति पर हमला किया गया था।
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