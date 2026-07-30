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Sahibganj News: मिलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज के मंडरो में आजसू पार्टी युवा मोर्चा का मिलन समारोह हुआ। अंकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। निर्णय लिया गया कि युवा सम्मेलन में साहिबगंज से बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। पार्टी नेताओं ने युवाओं की सक्रियता को सराहा।

Sahibganj News: मिलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन

Sahibganj News: साहिबगंज। मंडरो के श्रीरामचौकी में गुरुवार को आजसू पार्टी युवा मोर्चा का मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा आजसू के जिलाध्यक्ष अंकेश कुमार यादव ने की। संचालन जिला उपाध्यक्ष मणिकांत मिश्रा ने किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मिलन समारोह में क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने आजसू पार्टी की नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 7 एवं 8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले आजसू युवा सम्मेलन में साहिबगंज जिले से बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडे ने कहा कि युवाओं की बढ़ती भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिल रही है।

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मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडे, विकास कुमार शाह, गोविंद पासवान, राजेश राय आदि मौजूद थे।फोटो 03, आजसू पार्टर्ी में शामिल कार्यकर्ता को माला पहनाकर स्वागत करते पार्टर्ी के नेता।

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