Sahibganj News: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत पर साहिबगंज कॉलेज में हुआ कार्यक्रम

Sahibganj News: साहिबगंज में दो अगस्त को नशा मुक्ति युवा का विकसित भारत संकल्प अभियान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के बीएड भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवा एवं खेल मंत्रालय से जुड़े स्वयंसेवक शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

Sahibganj News: साहिबगंज। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र निदेशालय (पटना) की ओर से आयोजित पीएम के आह्वान पर दो अगस्त को नशा मुक्ति युवा का विकसित भारत संकल्प अभियान संवाद कार्यक्रम का आयोजन साहिबगंज कॉलेज में किया गया। कॉलेज के बीएड भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला नोडल पदाधिकारी कुमार प्रशांत भारती की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयंसेवक युवा एवं खेल मंत्रालय से जुड़े थे। इस कार्य के लिए पूरे भारत में 125 संस्थाओं का चयन किया गया था। इसमें साहिबगंज कॉलेज भी एक था। यहां इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को चुना गया था। उपरोक्त विषय युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए व्यापक जनअभियान संचालित किया गया।

कार्यक्रम का सफल आयोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में एनआईसी टीम के सनी लिंडा एवं नीरज कुमार ने सहयोग प्रदान किया। मौके पर कॉलेज के कई विद्यार्थियों के अलावा बीएड के सहायक प्राध्यापक नितिन कुमार घोष, डॉ मनोज कुमार, प्रदीप कुजुर, रेखा चौधरी मौजूद थे।

फोटो:101,साहिबगंज कॉलेज में कार्यक्रम शामिल विद्यार्थी

प्रधानमंत्री के संबोधन से युवाओं में बढ़ा उत्साह, नशा मुक्त करने पर जोर

साहिबगंज। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरुक करते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य आलोक कुमार व सुबोध कुमार झा थे। बतौर विशिष्ट अतिथि मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी सौरभ पांडेय मौजूद थे। अतिथियों ने कहा कि नशा युवाओं की प्रतिभा और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशामुक्त जीवन अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं से जुड़े और उन्हें नशा मुक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के प्रेरणा दायक संबोधन को विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने बड़े उत्साह के साथ सुना। मौके पर विद्यार्थियों के बीच नृत्य, भाषण एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिताएं फोटो: 102, जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागी