Sahibganj News: विश्व मूलनिवासी दिवस मना, नई कमेटी का गठन
Sahibganj News: साहिबगंज में विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया। जिला मूल निवासी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अनूप लाल हरि अध्यक्ष चुने गए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए एवं पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया।
Sahibganj News: साहिबगंज। स्थानीय छोटा पचगढ़ में विश्व मूल निवासी दिवस रविवार की देर शाम मनाया गया। जिला मूल निवासी संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम फूल कुमार रजक की अध्यक्षता में मनायी गयी। मौके पर मूल निवासी आदित्य नारायण, राम पूजन रजक, अनूप लाल हरि, अरुण कुमार यादव, धर्मेंद्र उरांव, रणधीर चौरसिया, रंजीत पासवान आदि वक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किया। साथ ही पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिसमें अध्यक्ष अनूप लाल हरि, उपाध्यक्ष रंजीत पासवान, रामाशीष यादव, मथियस बेसरा, मोनिका किस्कू, महासचिव दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष फूल कुमार रजक एवं संगठन सचिव आदित्य नारायण, हरेंद्र दास, कृष्ण देव मंडल, वीरेंद्र मंडल, गजाधर प्रसाद यादव एवं कार्यालय सचिव राम पूजन रजक तथा मीडिया प्रभारी विभीषण पासवान बनाए गए।
जबकि कार्यकारिणी सदस्य रामस्वरूप यादव, श्याम दास, धर्मेंद्र उरांव, राम नारायण उरांव, उषा मुंडा, राजेश शर्मा, गांदरो उरांव,अनित लाल मुंडा, बॉबी मुंडा, सरस्वती देवी, गुड्डू उरांव, रोहित महल्दार, बबुआ गौंड, साहिल पंडित, ओमप्रकाश उरांव का चयन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन बालदेव उरांव ने एवं धन्यवाद ज्ञापन विभीषण पासवान ने किया।
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