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Sahibganj News: पुराने नोट के बदले 50 लाख के इनाम के लालच में युवक से 43 हजार की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: पतना के धरमपुर में एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने 43 हजार 225 रुपये का ठगी किया। अपराधियों ने व्यक्ति को लॉटरी जीतने का लालच देकर पैसे मांगे। व्यक्ति ने ठग को पैसे भी भेज दिए, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो ठगी का शिकार हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sahibganj News: पुराने नोट के बदले 50 लाख के इनाम के लालच में युवक से 43 हजार की ठगी

Sahibganj News: पतना। रांगा थाना क्षेत्र के धरमपुर में एक व्यक्ति को इनाम का लालच दिखाकर साइबर अपराधियों ने 43 हजार 225 रुपये ठग लिया है। जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति की बेटी ने फेसबुक पर पुराने नोट के बदले में मोटी रकम मिलने का वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक नम्बर दिया हुआ था। उस नम्बर पर संपर्क किया तो वहां एक व्यक्ति अपने आपको ओल्ड कोईन कंपनी का स्टॉफ बताया एवं उसने उसे वाट्सअप के माध्यम से अपने पुराने नोटों की फोटो भेजने को कहा। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपने पास के पुराने नोटों की फोटो उसे भेजा। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने फोन किया की आपको को 50 लाख रुपये की लॉटरी लग गई है। इसके लिए कुछ फीस देना होगा। इसके लिए उक्त व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक स्कैनर भेजा की इस पर ही पेमेंट करना है। झांसे में फंसा कर ठग ने धरमपुर के उक्त व्यक्ति से पहली बार 31 जुलाई को पहले 720 रुपये, इसके बाद 5,000 रुपये, तीसरी बार 4,999 रुपये व चौथी बार 14999 रुपये मांगा गया। पीड़ित व्यक्ति ने पूरी राशि भुगतान कर दिया। इसके बाद फिर दूसरे दिन घर तक पैसा पहुंचाने के नाम पर 17507 रुपये मांगा गया। इस प्रकार पीड़ित से ठग ने कुल 43 हजार 225 रुपये की ठगी कर लिया। इसके बाद फिर एक अगस्त को बरहेट तक गाड़ी पहुंचाने के नाम पर 20 हजार रुपये मांग रहा था। लेकिन तब तक पीड़ित को समझ में आ गया था की उसके साथ ठगी की जा रही है। इसकी जानकारी पीड़ित ने एक अन्य परिचित से की तो उसे बताया की उसका पैसा ठग लिया गया है । कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने रांगा थाना में एक अगस्त को शिकायत दर्ज कराया है। मिली शिकायत पर पुलिस छानबीन कर रही है。

मारपीट की घटना में दो घायल

राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कोठी बगीचा गांव में आपसी विवाद में पड़ोसी के साथ कहासुनी होते-होते बात मारपीट तक पहुंच गयी। इसमें कुंज कुमार यादव (32) घायल हो गया। राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर गांव के श्यामल कुमार (30) का जमीन विवाद में पड़ोसी के साथ मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को अपने-अपने परिजनों ने इलाज की अनुमंडल अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने दोनों घायलों का इलाज किया गया। दोनों मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई थी。

मारपीट मामले में एक गिरफ्तार

राजमहल, प्रतिनिधि। थाना पुलिस ने मारपीट मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के समसूल शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

बाइक एवं कार के टक्कर में पति-पत्नी घायल

बोरियो, प्रतिनिधि। स्थानीय तीन मुहानी मोड़ के पास बाइक सवार पति-पत्नी को पीछे से एक अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। दुघर्टना में दोनों घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर स्वपन बेसरा(46) एवं उसकी पत्नी मरियम मुर्मू (35) मंडरो से आ रहे थे । पतना चौक जा रहे थे। बोरियो तीन मुहानी चौक के पास एक अज्ञात कार पीछे से टक्कर मार दिया। दुघर्टना में दोनों पति-पत्नी घायल हो गया। दोनों घायलों को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष स्टीफन मुर्मू ने अपनी कार से सीएचसी ले आया। मौके पर उपस्थित डॉ. पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि स्वपन बेसरा का दाहिने हाथ फैक्चर हो गया है। मरियम मुर्मू को भी अंदरूनी चोट है। दोनों को बेहतर ईलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है।

चुल्हा में गिरकर जली

बोरियो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पिपरजोरिया के होपन बिट्टी बास्की (32) रविवार को खाने बनाने के क्रम में चुल्हे पर गिर कर जल गयी। परिजनों ने इलाज के लिए बोरियो सीएचसी में भर्ती कराया। मौके पर उपस्थित डॉ. पंकज कुमार गुप्ता ने प्राथमिक उपचार किया। डॉ. पंकज ने बताया कि महिला के पीठ का 30 प्रतिशत भाग जल गया है। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस अपराध की रिपोर्ट कब दर्ज की गई?
पीड़ित ने रांगा थाना में एक अगस्त को शिकायत दर्ज कराया है।
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