Sahibganj News: डीटीओ कार्यालय में महिला ने किया जहरीला पदार्थ खाने का प्रयास, अफरा-तफरी

Sahibganj News: साहिबगंज में एक महिला ने जिला परिवहन कार्यालय में जहरीला पदार्थ खाने की कोशिश की। महिला के पति का कहना है कि यह सब बदनामी के लिए किया गया है। हालांकि पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया और उसने आवेदन देने से मना कर दिया।

Sahibganj News: साहिबगंज। जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में एक महिला ने शनिवार को कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाने की जिद्द कर बैठ गई। इससे कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि उन्होंने जहरीला पदार्थ नहीं खाया । हालांकि महिला के हाथ में कोई पदार्थ होने की बात कही गई है।

घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह को दी। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू की। बताया जाता है कि महिला छपरा जिला की रहने वाली है। महिला के पति जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत हैं। उधर, कार्यालय कर्मियों व जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने महिला को समझाया । महिला पुलिस ने उक्त महिला के हाथ से कथित रूप से जहरीला पदार्थ को छीनने का भी प्रयास किया। लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी।

महिला की स्थिति समझा बूझकर महिला को थाना लाया गया। थाना प्रभारी के स्तर से पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले हुई है। एक साल अपने पास रखने के बाद पति अब अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। वह पिछले चार दिनों से साहिबगंज में है। तीन दिनों तक रेलवे स्टेशन में रहने के बाद एक होटल लिया है। महिला ने कहा कि जब मैं ऑफिस आती हूं तो यहां के लोग पति को जानकारी दे देते हैं। सूचना मिल जाने से पति ऑफिस से हट जाते हैं।

पति का बयान इधर इस संबंध में महिला के पति ने बताया कि पिछले दो सालों से यह मामला कोर्ट में लंबित है। मुझे बदनाम करने के लिए यह सब किया गया है। ताकि मेरी प्रतिष्ठा का हनन हो। इसबीच थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि महिला से लिखित शिकायत करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने आवेदन देने से मना कर दी है।