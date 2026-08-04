Sahibganj News: मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आज, यूईएफ सूची में 1,27,794 वोटरों के नाम

Sahibganj News: साहिबगंज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान 1,27,794 वोटरों का नाम असंग्रहणीय गणना प्रपत्र में डाला गया है। दो अगस्त को की गई मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा जबकि दावा-आपत्ति 05 अगस्त से 04 सितम्बर तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

Sahibganj News: साहिबगंज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के प्रथम चरण में गणना का कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप (डॉफ्ट) प्रकाशन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में सौ फीसदी डिजिटाइजेशन पूरा होने बाद करीब 1,27,794 वोटर का नाम अनकलेक्टिबल इन्यूमरेशन फार्म (यूईएफ) यानी असंग्रहणीय गणना प्रपत्र की सूची में डाली गई है। यानी इतने वोटरों की नाम मतदाता सूची के प्रारूप से बाहर हो सकती है। जिले के तीनों विधानसभा में कुल 872148 वोटर हंै। इन वोटरों के लिए बीएलओ के माध्यम से सौ फीसदी इन्यूमरेशन फार्म वितरण किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक अगस्त की सुबह आठ बजे तक 744354 इन्यूमरेशन फार्म का डिजिटाईजेशन पूरा किया गया था। जबकि बीएलओ ने 744329 इन्यूमरेशन फार्म का सत्यापन हो चुका है। एसआईआर के दौरान ए,एस,डी,डी व एफ कैटेगरी तय किया गया था। ए-का मतलब एबसेंट, एस-का मतलब स्फिटिंग,डी-का मतलब डेथ, डी-का मतलब डूप्लीकेट व एफ-का मतलब फोर्नर था। सूत्रों के मुताबिक यूईएफ डेथ कैटेगरी में 28384 वोटर, यूईएफ परमानेंट स्फिटिंग में 44752 वोटर, यूईएफ एबसेंट में 39925 वोटर, यूईएफ अलरेडी इंरोल्ड14202 व यूईएफ अन्य में 531 वोटर पाए गए हंै। हालांकि यूईएफ डेथ कैटेगरी में शामिल 28384 वोटर व अलरेडी इंरोल्ड 14202 वोटर को छोड़ शेष अन्य मतदाता पांच अगस्त से चार सितम्बर तक अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हंै。

बूथ पर दावा आपत्ति और निष्पादन 1090 बूथ पर होगा दावा आपत्ति व निष्पादन

एसआइआर के बाद बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के बाद जिले के तीनों विधानसभा में कुल 1090 बूथ हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजमहल विस में 424 बूथ, बोरियो विस में 376 बूथ व बरहेट विस में 290 बूथ हो जाएगा। इन बूथों पर दावा आपत्ति व निष्पादन के लिए विधानस्तर पर बूथ लेवल पर ईआरओ, एईआरओ व सहायक एईआरओ का पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कब क्या कार्यक्रम: मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 05 अगस्त

दावा-आपत्ति 05 अगस्त से 04 सितम्बर तक

नोटिस/दावा आपत्ति का निष्पादन 05 अगस्त से 03 अक्टूबर तक

मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 07 अक्टूबर

तीनों विधानसभा पर एक नजर राजमहल विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

साहिबगंज 112 100224 100224 87043

राजमहल 142 131155 131155 115401

उधवा 129 130515 130515 119670

बोरियो विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

मंडरो 67 56557 56557 43826

बोरियो 110 97298 97298 76091

तालझारी 69 56568 56568 48159

बोआरीजोर 102 76875 76875 65683

बरहेट विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

बोआरीजोर 32 24955 24955 21775

सुंदरपहाड़ी 59 44827 44827 36787

बरहेट 116 96165 96165 79104

पतना 70 57009 57009 50815

(नोट: आंकड़ा में परिवर्तन हो सकता है। )

एक नजर में: कुल बूथ 1008

कुल वोटर 872148

कुल डिजिटाइजेशन 744354

स्वंय मेपेड 272728

प्रोजेंसी मैपेड 440177

नो मेपिंग 31424

नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।