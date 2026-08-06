Sahibganj News: एसआइआर: प्रारूप प्रकाशन होते ही लोग ढुंढने लगे सूची में नाम

Sahibganj News: साहिबगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। जिले में 127794 वोटर का नाम असंग्रहणीय गणना प्रपत्र में शामिल है, जिनमें सबसे ज्यादा बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल हैं। मतदाता नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Sahibganj News: साहिबगंज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 के तहत बुधवार को जिले के सभी बूथों पर मतदाता सूची का प्रारूप (डॉफ्ट) प्रकाशन हो गया। इसके साथ ही लोग अपना व अपने परिवार के सदस्यों का नाम ड्राफ्ट में ढुंढने लगे। इसे लेकर सुबह से ही बीएलओ, इंटरनेट कैफे व विभिन्न राजनीति दलों के बीएलओ वन व टू के पास लोगों की भीड़ देखी गई। सूत्रों के अनुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में सौ फीसदी डिजिटाइजेशन पूरा होने बाद करीब 127794 वोटर का नाम अनकलेक्टिबल इन्यूमरेशन फार्म (यूईएफ) यानी असंग्रहणीय गणना प्रपत्र की सूची में डाली गई है । इतने वोटरों के नाम मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल नहीं है। सबसे अधिक 02 बोरियो विधानसभा क्षेत्र के 53539 लोगों का नाम प्रारूप में नहीं है। इसी प्रकार 01 राजमहल विधानसभा में 39780 एवं बरहेट विधानसभा में 34475 लोगों का नाम मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल नहीं है। इनमें सबसे अधिक मृत वोटर की संख्या भी बोरियो विधानसभा क्षेत्र की है। यहां एसआइआर के दौरान 10859 वोटर मृत पाए गए हैं। जबकि बरहेट विस में 8868 व राजमहल विस में 8657 वोटर मृत मिले हैं। जिले के तीनों विधानसभा में कुल 872148 वोटर हैं। इन वोटरों के लिए बीएलओ के माध्यम से सौ फीसदी इन्यूमरेशन फार्म वितरण किया गया था。

यूईएफ कैटेगरी में 127794 वोटर एसआइआर के दौरान यूईएफ कैटेगरी में कुल 127794 वोटरों के नाम दर्ज है। इनमें यूईएफ डेथ कैटेगरी में 28384 वोटर, यूईएफ परमानेंट स्फिटिंग में 44752 वोटर, यूईएफ एबसेंट में 39925 वोटर, यूईएफ अलरेडी इंरोल्ड14202 व यूईएफ अन्य में 531 वोटर पाए गए है। हालांकि यूईएफ डेथ कैटेगरी में शामिल 28384 वोटर व अलरेडी इंरोल्ड 14202 वोटर को छोड़ शेष अन्य मतदाता पांच अगस्त से चार सितम्बर तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नामांकन को आवेदन शुरू मतदाता सूची में नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से प्रपत्र भराने का काम शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 18 साल से उपर आयु वर्ग के लोग प्रपत्र 6 भर सकते हंै। यदि कोई मतदाता अपना नाम डिलिट कराना चाहते हैं तो वे प्रपत्र 07 भरेंगे। यदि नाम में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी प्रपत्र भर सकते हैं।

1090 बूथ पर होगा दावा आपत्ति व निष्पादन मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के बाद अब जिले के तीनों विधानसभा में कुल 1090 बूथ हो जाएंगे। राजमहल विस में 424 बूथ, बोरियो विस में 376 बूथ व बरहेट विस में 290 बूथ होंगे। इन बूथों पर दावा-आपत्ति व निष्पादन के लिए विधानस्तर पर बूथ लेवल पर ईआरओ, एईआरओ व सहायक एईआरओ का पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

अगला कार्यक्रम क्या है -दावा-आपत्ति 05 अगस्त से 04 सितम्बर तक-नोटिस/दावा आपत्ति का निष्पादन 05 अगस्त से 03 अक्टूबर तक-मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन 07 अक्टूबर

तीनों विधानसभा की स्थिति एक नजर में

राजमहल विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाइजेशन

साहिबगंज 112 100224 100224 87043

राजमहल 142 131155 131155 115401

उधवा 129 130515 130515 119670

बोरियो विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाइजेशन

मंडरो 67 56557 56557 43826

बोरियो 110 97298 97298 76091

तालझारी 69 56568 56568 48159

बोआरीजोर 102 76875 76875 65683

बरहेट विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाइजेशन

बोआरीजोर 32 24955 24955 21775

सुंदरपहाड़ी 59 44827 44827 36787

बरहेट 116 96165 96165 79104

पतना 70 57009 57009 50815

(नोट: आंकड़ा में परिवर्तन हो सकता है। )

एक नजर में

कुल बूथ 1008

कुल वोटर 872148

कुल डिजिटाइजेशन 744354

स्वंय मेपेड 272728

प्रोजेंसी मैपेड 440177

नो मेपिंग 31424

नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।

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