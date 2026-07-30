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Sahibganj News: दो को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: तालझारी थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में मेघनाथ तुरी और साधु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Sahibganj News: दो को भेजा जेल

Sahibganj News: तालझारी । थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मामले में दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुरुवार को कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि सकरीगली के मेघनाथ तुरी एवं गंगा नदी थाना के मकई टोला गदाई दियारा के साधु कुमार को अलग अलग मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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