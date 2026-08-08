Sahibganj News: अनियंत्रित होकर पलटा अलकतरा लदा ट्रक
Sahibganj News: तीनपहाड़ में एक 12 चक्का ट्रक, जो अलकतरा ले जा रहा था, बेहरा मोड़ पर पलट गया। इस हादसे के बाद अलकतरा सड़क पर फैल गया। ट्रक का नंबर डब्ल्यूबी 29 बी 0100 है। घटना के बाद वहां भारी भीड़ जुट गई।
Sahibganj News: तीनपहाड़। बोरियो की ओर से तीनपहाड़ जा रहा अलकतरा लदा 12 चक्का वाहन बेहरा मोड़ के टर्निंग पॉइंट पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा अलकतरा सड़क किनारे फैल गया। वाहन का नंबर डब्ल्यूबी 29 बी 0100 बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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