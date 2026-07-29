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Sahibganj News: ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: उधवा में प्रखंड कार्यालय के प्रशिक्षण भवन में ग्राम पंचायत विकास योजना पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक, और अन्य संबंधित व्यक्तियों को हारून रशीद और डोली साहा द्वारा प्रशिक्षित किया गया। मौके पर कई पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे।

Sahibganj News: ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण

Sahibganj News: उधवा। प्रखंड कार्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में बुधवार को ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर पंचायत स्तरीय सहजकर्ता दल और जीपीएफटी से संबंधित दूसरे बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस दौरान प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सह मास्टर ट्रेनर हारून रशीद एवं डोली साहा ने मुखिया,ग्राम रोजगार सेवक,पंचायत सहायक,स्थायी समिति सदस्य एवं फन्टलाईन कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया । मौके पर प्रभारी जीपीएस संतोष कुमार सुमन,पंचायत सचिव शिवराम मुर्मू,मोनिका मुर्मू,अब्दुस कुद्दूस,शशि कपूर दुबे,उदय कुमार मंडल,ओमप्रकाश साहा,ग्राम रोजगार सेवक माउद आलम,जावेद इकबाल आदि थे।

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