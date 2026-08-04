Sahibganj News: दावा, आपत्ति को लेकर बीएलओ को मिला प्रशिक्षण

Sahibganj News: बोरियो। प्रखंड कार्यालय के सभागार में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार को दावा, आपत्ति, नोटिश एवं सत्यापन के कार्य को लेकर बीएलओ व बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ नागेश्वर साव ने दिया। बीडीओ ने कहा कि पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन होना है। पांच के बाद मतदाताओं का दावा, आपत्ति, नोटिश एवं सत्यापन की तिथि निर्धारित हैI एसआईआर के बाद बीएलओ को दावा, आपत्ति के मामले से निपटना है। बीडीओ ने उपस्थित बीएलऒ एवं बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। मौके पर बीएलओ रिक्ता देवी, विभा मंडल, मनोज गोस्वामी, रवि कुमार, मुकेश कुमार,शुन्तला हांसदा, पर्यवेक्षक जेई हीरू लाल हांसदा, अर्जुन साह, पैट्रिक हांसदा,बीपीआरओ परमानंद मंडल, कृषि पदाधिकारी जोसेफ टुडू, परमानंद मंडल आदि थे।