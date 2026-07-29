Sahibganj News: युवती ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जांच
Sahibganj News: साहिबगंज में एक युवती नमिता कुमारी ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने बताया कि नमिता पढ़ाई को लेकर परेशान थी। दूसरी घटना में, बरहड़वा में राकेश राय ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की। दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Sahibganj News: साहिबगंज। नगर थाना क्षेत्र के ज्ञानदा गली में बुधवार को एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका कॉलेज रोड ज्ञानदा गली के रहने वाले संजय कुमार रजक की पुत्री नमिता कुमारी (21) थी। युवती के पिता संजय कुमार रजक ने बताया कि वे उसका डक व्हाइट दुकान है। वे रात में दुकान में ही सोता है। घर में उसकी पुत्री नमिता अकेली थी। जबकि उसकी पत्नी अपनी छोटी पुत्री के साथ रिश्तेदार के यहां दो दिन से गई हुई थी। पिता ने बताया कि वह सुबह नौ बजे जब घर आया तो देखा कि अंदर से दरवाजा लगा है। काफी आवाज देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे लगा नमिता सोई होगी। वे वापस दुकान चले गए। दोपहर करीब दो बजे जब उसकी छोटी पुत्री घर आई तो फिर भी दरवाजा बंद था। जब खिड़की खोला तो देखा कि नमिता दुपट्टा से पंखे से लटकी है। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग पहुंचे। जानकारी मिलने पर उसका पिता घर पहुंचा तो देखा कि तबतक नमिता की मौत हो चुकी थी। वहीं नमिता दो बहन में बड़ी थी। पिता ने बताया कि नमिता पढ़ाई को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। वे साहिबगंज कॉलेज में यूजी की छात्रा थी। इधर, सदर अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम में डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. अंकित कुमार व डॉ. पूनम कुमारी थी। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है。
बरहड़वा में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या
बरहड़वा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में मंगलवार की देर रात को एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी राकेश राय (46) के रूप में हुई है। वह पिछले 15 सालों से बरहरवा में रहकर बाकुड़ी स्थित एक स्टोन क्रशर में काम करते थे। करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या-2 स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में मकान बनाकर परिवार के साथ रहना शुरू किया था। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 12 बजे राकेश राय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर, घटना की सूचना उनकी पत्नी ने परिजनों को फोन पर दी, जिसके बाद परिजन बरहरवा पहुंचे। इधर, घटना की सूचना मिलते ही बरहरवा थाना के एएसआई रंजय यादव एवं राजनाथ साव मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है । पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।
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