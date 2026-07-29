Sahibganj News: युवती ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जांच

Sahibganj News: साहिबगंज। नगर थाना क्षेत्र के ज्ञानदा गली में बुधवार को एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका कॉलेज रोड ज्ञानदा गली के रहने वाले संजय कुमार रजक की पुत्री नमिता कुमारी (21) थी। युवती के पिता संजय कुमार रजक ने बताया कि वे उसका डक व्हाइट दुकान है। वे रात में दुकान में ही सोता है। घर में उसकी पुत्री नमिता अकेली थी। जबकि उसकी पत्नी अपनी छोटी पुत्री के साथ रिश्तेदार के यहां दो दिन से गई हुई थी। पिता ने बताया कि वह सुबह नौ बजे जब घर आया तो देखा कि अंदर से दरवाजा लगा है। काफी आवाज देने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे लगा नमिता सोई होगी। वे वापस दुकान चले गए। दोपहर करीब दो बजे जब उसकी छोटी पुत्री घर आई तो फिर भी दरवाजा बंद था। जब खिड़की खोला तो देखा कि नमिता दुपट्टा से पंखे से लटकी है। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग पहुंचे। जानकारी मिलने पर उसका पिता घर पहुंचा तो देखा कि तबतक नमिता की मौत हो चुकी थी। वहीं नमिता दो बहन में बड़ी थी। पिता ने बताया कि नमिता पढ़ाई को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। वे साहिबगंज कॉलेज में यूजी की छात्रा थी। इधर, सदर अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम में डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. अंकित कुमार व डॉ. पूनम कुमारी थी। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है。