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Sahibganj News: नहाने के दौरान तालाब में डूबने से किशोरी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बिहार के नीमगाछी गांव में 12 साल की किशोरी तनु दास की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी और अचानक गहरे पानी में चली गई। परिजनों ने काफी कोशिशों के बाद उसे तालाब से निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Sahibganj News: नहाने के दौरान तालाब में डूबने से किशोरी की मौत

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के नीमगाछी गांव में बुधवार को नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 12 साल की किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुभाषचंद्र दास की पुत्री तनु दास (12) कुछ सहेलियों के साथ घर से कुछ दूरी पर तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान किसी तरह वह गहरे पानी में चले जाने से डूब गई । मौके पर वहां नहा रहे अन्य दोस्तों के हो-हल्ला करने पर आसपास नहा रहे लोगों ने खोजबीन करते हुए परिजनों की इसकी सूचना दी। परिजनों ने भी पोखर में पहुंच काफी मशक्कत के बाद बच्ची को तालाब के पानी से बाहर निकाला ।

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बच्ची को आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर कुमार सौरभ ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के दादा-दादी व माता-पिता सहित पूरे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।फोटो 1, किशोरी की मौत पर शोकाकुल परिजन।

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