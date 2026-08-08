Sahibganj News: नहाने के दौरान तालाब में डूबी बच्ची, मौत
Sahibganj News: राजमहल क्षेत्र के जामनगर, प्राण टोला गांव में शनिवार को एक 10 वर्षीय बच्ची रूबी कुमारी तालाब में नहाते समय डूब गई। परिजनों की मदद से उसे निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने परिवार और गांव में मातम छा गया है।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र अंतर्गत जामनगर, प्राण टोला गांव में शनिवार को नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार मंडल की पुत्री रूबी कुमारी (10) घर से कुछ दूरी पर तालाब में अपने परिजनों के साथ नहाने के लिए गई हुई थी इसी दौरान किसी तरह को गहरे पानी में चली गई।आसपास में नहा रहे लोगों की नजर पढ़ते ही हो हल्ला होने लगा। तभी परिजनों एवं मोहल्ले वासियों की मदद से काफी खोजबीन बाद उसे तालाब से निकल गया और आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया।जहां
ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर सादिक अंसारी ने मृत्य घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना के ए एस आई एस के तिर्की दलबल के साथ मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस हृदय विदारक घटना से माता-पिता परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव में मातम पसरा हुआ था।
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