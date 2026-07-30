Sahibganj News: गर्म पानी से झुलसे उमाकांत मिश्रा की इलाज के दौरान मौत, भागलपुर में हुआ अंतिम संस्कार

Sahibganj News: मंडरो। मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के उत्तरी महादेवरण गांव के उमाकांत मिश्रा की इलाज के दौरान बुधवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (मायागंज) में मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार उनका शरीर करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुका था, जिसके कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गर्म पानी फेंक दिया था। इससे वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि उमाकांत मिश्रा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इसलिए वे घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सके कि उन पर गर्म पानी किसने फेंका। घटना की सूचना परिजनों ने मिर्जाचौकी थाना पुलिस को दी थी। मामले को लेकर मिर्जाचौकी पुलिस केस दर्ज कर आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी है। इधर,शव के पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को परिजनों ने भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।घटना से गांव में शोक का माहौल है।