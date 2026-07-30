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Sahibganj News: गर्म पानी से झुलसे उमाकांत की इलाज के दौरान मौत, भागलपुर में हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: उमाकांत मिश्रा की इलाज के दौरान भागलपुर में मौत हो गई। उन पर पिछले हफ्ते किसी अज्ञात व्यक्ति ने गर्म पानी फेंका था, जिससे उनका शरीर 90 प्रतिशत झुलस गया था। मानसिक अस्वस्थता के कारण वे हमलावर का पता नहीं लगा सके। उनकी मौत से गांव में शोक का माहौल है।

Sahibganj News: गर्म पानी से झुलसे उमाकांत की इलाज के दौरान मौत, भागलपुर में हुआ अंतिम संस्कार

Sahibganj News: मंडरो।मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के उत्तरी महादेवरण गांव निवासी उमाकांत मिश्रा की इलाज के दौरान बुधवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (मायागंज) में मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार उनका शरीर करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुका था, जिसके कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार गत गुरुवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर गर्म पानी फेंक दिया गया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था।

परिजनों की जानकारी

परिजनों ने बताया कि उमाकांत मिश्रा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, इसलिए वे घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सके कि उन पर गर्म पानी किसने फेंका। घटना की सूचना परिजनों ने मिर्जाचौकी थाना पुलिस को दी थी।मामले को लेकर मिर्जाचौकी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इधर,पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को परिजनों ने भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।घटना से गांव में शोक का माहौल है। उमाकांत मिश्रा के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

उमाकांत का व्यक्तित्व

मंदबुद्धि होने के बावजूद वे अपने हंसमुख स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के कारण बच्चों,युवाओं और बुजुर्गों के बीच बेहद लोकप्रिय थे।उनकी सहज बातें और अनोखे अंदाज से लोग अक्सर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते थे।ग्रामीणों ने बताया कि उमाकांत सभी के लिए मनोरंजन का माध्यम थे और किसी से कोई बैर नहीं रखते थे।उनके असामयिक निधन से गांव सहित आसपास के क्षेत्र में गहरा दुख और मायूसी का माहौल है।

सामान्य प्रश्न

उमाकांत मिश्रा की मौत कैसे हुई?
उमाकांत मिश्रा की मौत गर्म पानी से झुलसने के कारण हुई, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर फेंका गया था।
Hindustan | Bureau

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