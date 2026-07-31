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Sahibganj News: संदिग्ध मलेरिया पीड़ित बच्ची की मौत, एक भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज के सदर अस्पताल में संदिग्ध मलेरिया पीड़ित तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दो बच्चियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। परिवार का दावा है कि बच्चियाँ पांच से छह दिन से बीमार थीं। मलेरिया की पुष्टि के लिए इशिका का रक्त परीक्षण किया जा रहा है।

Sahibganj News: संदिग्ध मलेरिया पीड़ित बच्ची की मौत, एक भर्ती

Sahibganj News: साहिबगंज। सदर अस्पताल में शुक्रवार को संदिग्ध मलेरिया पीड़ित बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि एक ही परिवार के मलेरिया पीएफ पॉजिटिव दो बच्ची को शुक्रवार को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। इसमें भगैया के छोटा टुडू की तीन साल की पुत्री की मौत हो गई। जबकि ठाकुर टुडू की एक साल की पुत्री इशिका टुडू गंभीर स्थिति में भर्ती है।

बच्ची की स्थिति

अस्पताल के डॉक्टर डॉ. तबरेज आलम ने बताया कि से इसमें छोटा टुडू की पुत्री पूनम टुडू दोपहर 02:47 बजे भर्ती हुई। जबकि 03:45 बजे मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दोनों बच्ची करीब पांच से छह दिन से बीमार थी। गांव में ही इलाज किया जा रहा था। स्थिति बिगड़ने पर सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि एक घंटे के भीतर पूनम टुडू ने दम तोड़ दिया है।

गंभीर हालत में इशिका

इधर, पूनम की मां की हालत अब भी गंभीर है। स्लाइन चढ़ाया जा रहा है। इधर,एक डॉक्टर ने बताया कि पीएफ (किट टेस्ट ) जांच में मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने के बाद इशिका का मलेरिया जांच के लिए खून का सेंपल सेंट्रल लैब में भेजा गया है। जांच आने के बाद ही मलेरिया की पुष्टि होगी。

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

सदरी अस्पताल में कितनी बच्चियाँ भर्ती हुई थीं?
सदरी अस्पताल में एक ही परिवार के दो बच्चियाँ भर्ती हुई थीं।
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