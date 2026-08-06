Sahibganj News: वाहन जांच अभियान , 20 का चालन काटा
Sahibganj News: उधवा में बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी अमर जॉन आइंद के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। मोहनपुर चौक पर 45 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 20 वाहनों का चालान काटा गया। बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों के साथ चार पहिया वाहनों का भी चालान किया गया और जुर्माना वसूला गया।
Sahibganj News: उधवा। जिला परिवहन पदाधिकारी अमर जॉन आइंद के निर्देश पर बुधवार को उधवा-बरहरवा मुख्य मार्ग स्थित मोहनपुर चौक में वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर 45 वाहनों की जांच हुई एवं 20 वाहनों का चालान कटा। अभियान में बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों व चार पहिया वाहनों का चालान काटा गया एवं जुर्माना वसूला गया। मौके पर इस दौरान आईटी सहायक राजहंस कुमार,रोड इंजीनियर अनुज परासर, राधानगर थाना के एएसआई मनोज पासवान आदि थे।
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