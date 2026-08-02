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Sahibganj News: रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ देर बाधित रहा रेल परिचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: तीनपहाड़। तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर में बाबुपुर फाटक पर रविवार की शाम एक ट्रैक्टर ट्राली फंस जाने से कुछ देर के लिए रेल परिचालन बाधित हो गया।

Sahibganj News: रेलवे ट्रैक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ देर बाधित रहा रेल परिचालन

Sahibganj News: तीनपहाड़। तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर में बाबुपुर फाटक पर रविवार की शाम एक ट्रैक्टर ट्राली फंस जाने से कुछ देर के लिए रेल परिचालन बाधित हो गया। ट्रॉली रेलवे लाइन पर ट्रैक्टर से अलग होकर फंस गई थी। इस कारण डाउन हावड़ा- जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन तीनपहाड़ स्टेशन में 8 मिनट खड़ी रही। स्टेशन प्रबंधक से मिली जानकारी अनुसार रविवार को डाउन हावड़ा- जयनगर एक्सप्रेस के समय एक ट्रैक्टर फाटक पास कर बाबुपुर से रामपुरा की और जा रहा था। इसी क्रम में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्राली ट्रैक्टर से अलग होकर रेल लाइन पर जाकर फंस गई और ट्रैक्टर आगे निकल गया।

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आनन फानन में रेल कर्मियी ने मौके पर पहुंच कर रेल ट्रैक से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया। इसके बाद रेल परिचालन सामान्य हो सकी। इसे लेकर जीआरपी में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी।

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