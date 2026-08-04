Sahibganj News: कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की अवधि बढ़ी

Sahibganj News: मंडरो। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी), रांची ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे।इसे देखते हुए विभागीय सचिव के निर्देश पर प्रशिक्षण की अवधि 5 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। परिषद ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों,जिला शिक्षा अधीक्षकों एवं डायट प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अपने अधीनस्थ शिक्षकों को आवंटित कोहोर्ट के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हर हाल में पूरा कराना सुनिश्चित करें।