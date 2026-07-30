Sahibganj News: टेम्पो पलटा, चार घायल
Sahibganj News: बोरियो-बोआरीजोर मुख्य पथ के बालीडीह मैदान के पास एक टेम्पो पलटने से चार लोग घायल हो गए। घायलों में रोजेड मुर्मू, बाजी बास्की, संझली हांसदा, बाबू राम हांसदा और बाहामुर्मू शामिल हैं। सभी का प्राथमिक उपचार डॉ. कुलदीप कुमार ने किया। बोरियो थाना के एएसआई ने मामले की छानबीन की।
Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। बोरियो-बोआरीजोर मुख्य पथ के बालीडीह मैदान के पास टेम्पो पलटने से चार लोग घायल हो गया। घायलों में रोजेड मुर्मू (35),बाजी बास्की (35), संझली हांसदा (50), बाबू राम हांसदा(26) व बाहामुर्मू (55) आदि शामिल हैं। टेम्पो पोआल से मिर्जाचौकी जा रहा था। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार डॉ. कुलदीप कुमार ने किया। घटना की सूचना मिलते ही बोरियो थाना के एएसआई प्रभाशंकर दुबे सीएचसी पहुंच मामले की छानबीन की।
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