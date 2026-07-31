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Sahibganj News: नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहेट के एक गाँव में एक किशोरी को शादी के इरादे से भगा ले जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता की माँ ने बरहेट थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि उसकी नाबालिग बेटी को गोपाल साह नामक व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर भगा लिया।

Sahibganj News: नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में केस

Sahibganj News: बरहेट। थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को शादी की नियत से भागा ले जाने की खबर है। पीड़िता की मां ने बरहेट थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोटालपोखर थाना क्षेत्र के गोपाल साह नामक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर शादी की नियत से भगा ले गया था ।

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