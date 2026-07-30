Sahibganj News: जहरीले पदार्थ खा लेने से किशोरी मूर्छित
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मंगलहाट डेढ़गामा गांव में गुरुवार को गलती से 17 साल की एक किशोरी ने घर में रखा जहरीली पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो ग
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मंगलहाट डेढ़गामा गांव में गुरुवार को गलती से 17 साल की एक किशोरी ने घर में रखा जहरीली पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो गया। परिजनों ने बताया कि दवा समझ कर किशोरी गलती से जहरीला पदार्थ खा ली थी। परिजनों को पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया । डॉक्टर कुमार सौरभ ने इलाज किया ।
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