Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: जहरीले पदार्थ खा लेने से किशोरी मूर्छित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मंगलहाट डेढ़गामा गांव में गुरुवार को गलती से 17 साल की एक किशोरी ने घर में रखा जहरीली पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो ग

Sahibganj News: जहरीले पदार्थ खा लेने से किशोरी मूर्छित

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मंगलहाट डेढ़गामा गांव में गुरुवार को गलती से 17 साल की एक किशोरी ने घर में रखा जहरीली पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो गया। परिजनों ने बताया कि दवा समझ कर किशोरी गलती से जहरीला पदार्थ खा ली थी। परिजनों को पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया । डॉक्टर कुमार सौरभ ने इलाज किया ।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: गलती से जहरीले पदार्थ खाने से युवती मूर्छित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।