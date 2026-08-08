Sahibganj News: किराना दुकान में चोरी करने पहुंचे तीन नाबालिग, दुकानदार को किया घायल

Sahibganj News: बरहड़वा के झिकटिया मोहल्ले में तीन नाबालिगों ने किराना दुकान में चोरी करते समय 78 वर्षीय दुकानदार लखुप्रसाद गुप्ता पर चाकू से हमला किया। दुकानदार ने एक नाबालिग लड़की को पकड़ लिया, लेकिन लड़कों ने चाकू दिखाकर उन्हें धमकाया। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया।

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र के झिकटिया मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात किराना दुकान में चोरी करने पहुंचे तीन नाबालिगों ने दुकान मालिक 78 वर्षीय लखुप्रसाद गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दुकानदार की पीठ पर चाकू से वार किया गया। सूचना मिलने पर बरहरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक नाबालिग लड़की और दो लड़के को पकड़कर थाना ले आई।

घटना का विवरण मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 बजे एक नाबालिग लड़का दुकान के छपरा का ताली खोलकर दुकान अंदर घुसा। इसके बाद उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया, जिससे एक नाबालिग लड़का और लड़की भी दुकान के अंदर पहुंच गए। इस दौरान दुकान मालिक अपने घर में सो रहे थे। दुकान से आवाज सुनकर जब वे वहां पहुंचे तो तीनों को चोरी करते देखा। दुकानदार ने एक नाबालिग लड़की को पकड़ लिया, जबकि दोनों लड़के भागने लगे। बताया जाता है कि दोनों लड़कों ने दुकानदार को लड़की को छोड़ने की धमकी देते हुए कहा कि नहीं छोड़ने पर चाकू मार देंगे। इसी दौरान एक नाबालिग ने दुकानदार की पीठ पर चाकू से वार कर दिया और वहां से भाग गया।

पुलिस की कार्रवाई दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि दुकानदार ने पकड़ी गई नाबालिग लड़की को पहले से पहचान रखा था, क्योंकि वह अक्सर उनकी दुकान से सामान खरीदने आती थी। घटना की सूचना बरहरवा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के एक मोहल्ले से आरोपित तीनों नाबालिगों को पकड़कर थाना लाया। दुकान मालिक लखुप्रसाद गुप्ता ने बताया कि नाबालिगों ने उनकी किराना दुकान से सामान के अलावा दुकान में रखे करीब 10 हजार रुपये नकद भी चोरी कर लिए। समाचार लिखे जाने तक बरहरवा थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया चल रही थी।