Sahibganj News: गलती से जहरीले पदार्थ खाने से किशोरी मूर्छित
Sahibganj News: तालझारी थाना क्षेत्र के दूधकोल गांव में एक किशोरी ने गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण वह मूर्छित हो गई। परिजनों ने बताया कि उसने सुबह दबा समझकर यह पदार्थ खा लिया। तुरंत अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टर सादिक अंसारी उसकी देखरेख कर रहे हैं।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। तालझारी थाना क्षेत्र के दूधकोल गांव में शुक्रवार को एक किशोरी गलती से जहरीले पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो गई।परिजनों ने बताया कि सुबह गलती से दबा समझ कर घर में रखा जहरीले पदार्थ खा लेने से हालत बिगड़ गया। पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर सादिक अंसारी की देखरेख में इलाज किया जा रहा है ।
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