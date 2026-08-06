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Sahibganj News: युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के मसनिया गांव में गोपीन मरांडी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई। वहीं, बरहेट में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की। दोनों मामलों की जांच जारी है।

Sahibganj News: युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जांच

Sahibganj News: मंडरो। मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के मसनिया गांव में मंगलवार की देर रात एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मिर्जाचौकी थाना के सहायक अवर निरीक्षक शिवलाल मरांडी मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गोपीन मरांडी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कथित रूप से पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। इस मामले में यूडी केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। थाना प्रभारी रुपेश कुमार यादव ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है । परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था。

बरहेट में संदिग्ध परिस्थिति में युवती की मौत,जांच

बरहेट । बरहेट थाना क्षेत्र के कन्या उच्च विद्यालय के पास बुधवार को एक युवती की कथित रूप से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने की खबर है। पुलिस प्रथम दृष्टा इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया है । पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के समय मृतका के माता-पिता किसी काम से बाजार गये थे। कुछ समय बाद पड़ोस की एक लड़की बाजार पहुंची और माता-पिता को तुरंत घर चलने को कहा। कारण पूछने पर उसने केवल जल्द घर आने की बात कही। पुलिस ने बताया कि परिजनों से पता चला है कि घर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि नंदिनी कुमारी संदिग्ध अवस्था में पड़ी है। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि नंदिनी पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द से परेशान थी । उसका इलाज कराने के लिए उसे भागलपुर भी ले जाया गया था। इधर, घटना की सूचना मिलते ही बरहेट थाना के एएसआई मनसा हजाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी चंदन कुमार भैया ने बताया कि प्रथम दृष्टा आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में मृतका की मां से आवश्यक जानकारी ली गई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।

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सामान्य प्रश्न

मिर्जाचौकी में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है?
मिर्जाचौकी में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम गोपीन मरांडी है।
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