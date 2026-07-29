Sahibganj News: बरहड़वा में शत प्रतिशत में डिजिटाइजेशन पूरा

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का प्रथम चरण शत-प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गणना प्रपत्रों का वितरण तथा प्राप्त सभी प्रपत्रों का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होने पर मंगलवार को बीडीओ सह एईआरओ सन्नी कुमार दास की अध्यक्षता में बीडीओ कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार भी मौजूद थे। बीडीओ सन्नी कुमार दास ने अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, प्रखंड कर्मियों, संबंधित पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित प्रयास और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य के कारण गणना प्रपत्रों का वितरण एवं 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन समय पर पूरा किया जा सका।