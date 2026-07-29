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Sahibganj News: बरहड़वा में शत प्रतिशत में डिजिटाइजेशन पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहड़वा प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। सभी गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण और डिजिटाइजेशन समय सीमा के भीतर किया गया। बैठक में बीडीओ सन्नी कुमार दास ने सभी योगदानकर्ताओं को बधाई दी।

Sahibganj News: बरहड़वा में शत प्रतिशत में डिजिटाइजेशन पूरा

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का प्रथम चरण शत-प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गणना प्रपत्रों का वितरण तथा प्राप्त सभी प्रपत्रों का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होने पर मंगलवार को बीडीओ सह एईआरओ सन्नी कुमार दास की अध्यक्षता में बीडीओ कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार भी मौजूद थे। बीडीओ सन्नी कुमार दास ने अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, प्रखंड कर्मियों, संबंधित पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वित प्रयास और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य के कारण गणना प्रपत्रों का वितरण एवं 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन समय पर पूरा किया जा सका।

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मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजकुमार भगत, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रंजीत टुडू, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल गफूर, नगर अध्यक्ष धर्मवीर महतो, कुशमाकर तिवारी आदि थे।

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