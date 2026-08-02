Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कल होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मंत्री दीपक बिरुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: साहिबगंज में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दो स्थानों पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। श्रद्धांजलि सभा दोपहर 12 बजे सिदो कान्हू स्टेडियम में होगी जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। नगर कमेटी की बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का निर्णय लिया गया।

Sahibganj News: शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कल होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मंत्री दीपक बिरुआ

Sahibganj News: साहिबगंज/बरहड़वा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर यहां दो स्थानों पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। दोनों प्रतिमा को स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है। उधर,मौके पर दोपहर 12 बजे से शहर के सिदो कान्हू स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा होगा। झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में राज्य सरकार के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के अलावा झामुमो,भाजपा, कांग्रेस,आजसू,जदयू समेत अन्य दलों के स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा हुई स्थापित, 04 अगस्त को होगा अनावरण

प्रतिमा अनावरण

श्रद्धांजलि सभा से पहले साक्षरता चौक व समाहरणालय के सामने नवनिर्मित पार्क में स्थापित दिशोम गुरु की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया जाएगा। दोनों कार्यक्रम की तैयारी जोरशोर से चल रही है। बरहड़वा। साहिबगंज जिला समिति के निर्देश पर रविवार को पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य शक्तिनाथ अमन के आवासीय कार्यालय में झामुमो नगर कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष धर्मवीर कुमार महतो ने की। बैठक में 4 अगस्त को साहिबगंज के सिदो-कान्हू स्टेडियम में आयोजित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में नगर कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ता बसों से झंडा-बैनर के साथ साहिबगंज जाएंगे। बैठक में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पदमुक्त कर नए सदस्यों को समिति में शामिल करने तथा जल्द नगर कार्यालय खोलने की दिशा में पहल करने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर मोहम्मद इकबाल हुसैन, दिनेश सेन, शकील परवेज, नीलकंठ शाह, शुभाशीष कुमार, नीरज महतो, वरुण मंडल, विकास रजक, छोटू कुमार साह, मंगल शर्मा, सूरज सिंह, सुशील कुमार, मुन्ना साव, उज्ज्वल दास, हरेंद्र शाहा, विक्रम मंडल, मुकेश कुमार, सोनू कुमार, परिवर्तन साह आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Gridih News: शिबू की पहली पुण्यतिथि की तैयारियों पर झामुमो की बैठक
ये भी पढ़ें:Ghatsila News: चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब मनाई जा रही है?
4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।