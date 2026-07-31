Sahibganj News: सीतापहाड़ चर्च में संत इग्नेशियस का पर्व मना

Sahibganj News: सीतापहाड़ चर्च में संत इग्नेशियस का पर्व मना
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के सीतापहाड़ कैथोलिक चर्च में 31 जुलाई को सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक संत इग्नेशियस का पर्व मनाया गया। इस क्रम में संत एग्नेसियस के नाम पर
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के सीतापहाड़ कैथोलिक चर्च में 31 जुलाई को सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक संत इग्नेशियस का पर्व मनाया गया। इस क्रम में संत एग्नेसियस के नाम पर मिशन के प्रधान फादर अजीत हेम्ब्रम की अगुवाई में मिस्सा पूजा की गई। इस क्रम में फादर अजीत ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्हें 1534 में पेरिस में अपने छह साथियों के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ जीसस की नींव रखी। उन्हें यीशु मसीह व संतों का जीवन परिचय पढ़कर अपना जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। मिस्सा पूजा के बाद सभी फादर को महिला संघ, गांव के शाखा चर्च के महाशय, मिशन के सिस्टर्स व मिशन के विद्यार्थियों ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया ।
मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । कार्यक्रम में मिशन के फादर मनोज, फादर गिलवट, फादर फिलीप, मनोज टुडू, वीणा सोरेन आदि मौजूद थे।
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