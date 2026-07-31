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Sahibganj News: विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर,25 की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहेट । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों के लिए शुक्रवार को विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर लगा। शिविर का उद्देश्य

Sahibganj News: विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर,25 की जांच

Sahibganj News: बरहेट । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों के लिए शुक्रवार को विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर लगा। शिविर का उद्देश्य फाइलेरिया के कारण स्थायी शारीरिक समस्या से जूझ रहे पात्र मरीजों का चिकित्सकीय मूल्यांकन कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था। शिविर में जिला स्तर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने कुल 25 फाइलेरिया प्रभावित मरीजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया। टीम में डॉ. सचिन कुमार, डॉ. संतोष टुडू व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कर्मकार शामिल थे। शिविर के संचालन में पिरामल फाउंडेशन की ओर से सीनियर प्रोग्राम लीड श्रवण कुमार झा, प्रोग्राम ऑफिसर दीपक कुमार, एमटीएस फ्रांसिस टुडू और रंजन कुमार ने पंजीकरण, दस्तावेजों की जांच तथा मरीजों के मार्गदर्शन में सहयोग दिया।

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