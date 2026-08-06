Sahibganj News: एसपी ने किया बरहड़वा थाना का औचक निरीक्षक,दिये निर्देश

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि । एसपी अमित कुमार सिंह ने बुधवार की देर शाम को बरहरवा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने तथा मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने थाना की विधि-व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण और पुलिस कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया । संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने मंगलवार के देर रात को कोटालपोखर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान चाकू से हमले में घायल हुए पुलिस जवान से अस्पताल जाकर मुलाकात कर उसका हालचाल जाना।

घायल जवान की स्वास्थ्य जानकारी

उन्होंने चिकित्सकों से जवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि घायल जवान की स्थिति पहले से बेहतर है और उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिस जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उन पर हमले जैसी घटनाएं न हों तथा जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मौके पर राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल, पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार राणा, बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह, एएसआई रंजय कुमार , राजनाथ साह आदि मौजूद थे।