Sahibganj News: हर कोई जीवन में एक पौधा जरूर लगाए: एसपी
Sahibganj News: साहिबगंज में गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान पर एसपी अमित कुमार सिंह ने पौधरोपण किया। उन्होंने आम के पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। एसपी ने कहा कि पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर प्रयास है। सभी को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। कई ट्रस्ट के सदस्य भी उपस्थित रहे।
Sahibganj News: साहिबगंज। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में एसपी अमित कुमार सिंह ने पौधरोपण किया। मौके पर गायत्री परिवार ट्रस्ट के कई वरीय सदस्य मौजूद थे। गायत्री परिवार के सदस्यों ने सबसे पहले एसपी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया । एसपी ने पुलिस लाइन मैदान में आम के पौधे लगाकर इस अभियान का शुभारम्भ किया। बाद में बारी-बारी से उपस्थित लोगों ने करीब दो दर्जन पौधे लगाए । मौके पर एसपी अमित कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से पौधरोपण बहुत ही बेहतर प्रयास है। ज्यादातर फलदार पौधे ही लगाया जाए। ये फलदार पौधे अगले 10 सालों के बाद एक विशाल वृक्ष बनकर छाया व फल देगा।
एसपी ने कहा कि सभी मनुष्य को अपने-अपने हिसाब से जगह का चयन कर पौधा जरुर लगाना चाहिए। कम से काम मनुष्य को अपने जीवन में एक बार एक पौधा जरुर लगाना चाहिए। मौके पर सार्जेंट मेजर रोहित दुबे, उप जोन समन्वयक अनिल कुमार ,मुख्य मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संजीत कुमार चौधरी, कल्याण प्रसाद श्रीवास्तव , निरंजन भारती, अमरीश कुमार, ओम प्रकाश सिन्हा, रीता गुप्ता, नीलम शर्मा, निशा देवी, सरिता पोद्दार, प्रखर श्रीवास्तव , वात्स्यायन कुमार आदि मौजूद थे।फोटो 08, पौधरोपण करते एसपी।
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