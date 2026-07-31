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Sahibganj News: पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: राजमहल में शुक्रवार को निर्माणाधीन फोरलेन मुख्य मार्ग पर एक बाइक दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कांवरिया मोती झरना पूजा के लिए जा रहे थे। कनक देव नाथ को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।

Sahibganj News: पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया घायल

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। मंगलहाट -साहिबगंज के बीच निर्माणाधीन फोरलेन मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को अनियंत्रित होकर बाइक से गिरकर पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग निवासी सनातन मंडल (25) और कनक देव नाथ (26) अपने अन्य साथियों के साथ बाइक से मोती झरना पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा था। कनक देवनाथ को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

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