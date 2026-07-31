Sahibganj News: हाइवा व बाइक में टक्कर बाइक चालक घायल, रेफर
Sahibganj News: पटना के रांगा थाना क्षेत्र में झुमरबांध बाइपास पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार हाइवा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक उज्ज्वल कुमार साहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटना स्थल से दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
Sahibganj News: पतना। रांगा थाना के खैरबनी-झुमरबांध बाइपास पथ पर झुमरबांध बुरूटोला के पास एक तेज रफ्तार हाइवा व बाइक के बीच शुक्रवार को जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक व हाइवा टक्कर होते ही बाइक चालक दूर फेका गया व बाइक हाइवा के नीचे घुस गया। बाइक चालक की पहचान तीनपहाड़ धुलियार के उज्ज्वल कुमार साहा(27) के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार खाली हाइवा झुमरबांध की ओर जा रहा था, इस क्रम में विपरीत दिशा से आ रही बाइक आमने सामने हाइवा से टकराया। घटना में धुलियार के पलसाडांगा टोला के उज्ज्वल कुमार साहा गंभीर रूप से घायल हो गया है।
आनन फानन में उसे बरहड़वा सीएचसी पहुंचाया गया । डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी रांगा थाना पुलिस को मिलते ही घटना स्थल पहुंच हाइवा व बाइक को जब्त कर लिया है।
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