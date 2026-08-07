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Sahibganj News: मूंगफली एवं मक्का बीज का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिघि। प्रखंड के बेदो गडरा, मठियो माको, करैया गांव के 46 किसानों के बीच कृषि विभाग की ओर से बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत मूंगफली एवं म

Sahibganj News: मूंगफली एवं मक्का बीज का वितरण

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिघि। प्रखंड के बेदो गडरा, मठियो माको, करैया गांव के 46 किसानों के बीच कृषि विभाग की ओर से बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत मूंगफली एवं मक्का के बीज का वितरण आत्मा के बीटीएम अनुपम हांसदा ने किया। बीटीएम ने बताया कि 32 किसानों को मूंगफली एवं14 किसानों को मक्का के बीज का वितरण किया गया। साथ ही मिलिट मिशन में अधिक से अधिक पंजीकृत हेतु जानकारी दी गई। मौके पर एटीएम तान्या सिंह, कृषक मित्र एवं किसान उपस्थित थे।

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