Sahibganj News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर उमड़ी भीड़

Sahibganj News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर उमड़ी भीड़
Sahibganj News: सावन का पवित्र माह गुरुवार से शुरू हो गया है। बोरियो में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में भक्तिमय वातावरण बना रहा, और सावन के हर सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।
Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। भगवान शिव की आराधना का पवित्र माह सावन गुरुवार से श्रद्धा व उत्साह के साथ शुरू हो गया। सावन के पहले दिन सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल और फल अर्पित कर विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते नजर आए। मंदिर परिसर में 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
जानकारी के अनुसार बोरियो बाजार पुराना शिवालय, मेन रोड शिवालय, ब्लॉक एवं थाना परिसर, चांदनी चौक शिवालय, दनवार पहाड़ शिव मंदिर के अलावा बांझी बाजार, मोतीपहाड़ी, चसगांवा के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना की। सावन माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना होगी। विभिन्न शिवालयों में रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा।
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