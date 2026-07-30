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Sahibganj News: सदर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अब मौजूद रहेंगी महिला डॉक्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज के सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। अब रात में प्रसव के लिए आने वाली महिलाएं महिला डॉक्टरों का इंतजार नहीं करेंगी, क्योंकि डीसी के निर्देश पर महिला डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी लगाई गई है। इससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और समय पर इलाज संभव होगा।

Sahibganj News: सदर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अब मौजूद रहेंगी महिला डॉक्टर

Sahibganj News: साहिबगंज। सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब रात को प्रसव के लिए पहुंचने वाली गर्भवती महिला व उनके परिजनों को महिला डॉक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि डीसी के निर्देश पर महिला डॉक्टर की ऑन कॉल ड्यूटी व्यवस्था समाप्त कर रोस्टर के अनुसार नियमित ड्यूटी की व्यवस्था की गई है। डीसी ने स्वास्थ व्यवस्था में सुधार व मरीजों के हित में यह निर्देश दिया है। इसे लेकर डीएस ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार 27 जुलाई को जिला टास्क फोर्स की बैठक के दौरान डीसी ने निर्देश दिया है।

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अब महिला डॉक्टरों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी में उपस्थित रहना है। अगर ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर नदारद पाई गई तो करवाई की जाएगी। इधर, ऑन ड्यूटी खत्म होने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। अब गर्भवती महिलाओं का समय पर ऑपरेशन व इलाज हो सकेगा।

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