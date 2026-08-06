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Sahibganj News: 15 अगस्त से पहले तिरंगा लाइट से जगमग करेगा नगर क्षेत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज नगर क्षेत्र को संजाने के लिए नगर परिषद ने कई योजनाएं बनाई हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी स्ट्रीट लाइट पोल और बिजली खंभों को तिरंगा लाइट से सजाया जाएगा। नए सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर की सड़कें रौशन रहेंगी।

Sahibganj News: 15 अगस्त से पहले तिरंगा लाइट से जगमग करेगा नगर क्षेत्र

Sahibganj News: साहिबगंज। नगर परिषद की ओर से साहिबगंज नगर क्षेत्र को संजाने संवारने को लेकर कई योजना तैयार की गयी है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी स्ट्रीट लाइट पोल के अलावा मुख्य रोड के बिजली खंभों को तिरंगा लाइट से सजाया जाएगा। सभी पोल पर करीब छह फीट का तिरंगा रंग का एलईडी झालर लगेगा । तिरंगा लाइट लगने के बाद रात के समय एक अलग ही तरह का नजारा शहर में दिखेगा।

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तिरंगा लाइट और सुधार कार्य

तिरंगा लाइट लगाने के अलावा खराब या बंद पोल वाले स्ट्रीट लाइट को दुरूस्त कराया जा रहा है । जहां जरुरत होगी वहां अन्य प्रकार का स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सभी वार्ड में नए प्रकार का सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाया जा रहा है। इसके अधिष्ठापन की शुरूआत हो चुकी है। अभी तक वार्ड संख्या 20,21,22,23,24 से लेकर 28 तक में सोलर लाइट अधिष्ठापन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है।

रसुलपुर दहला इलाके में कार्य

बुधवार से रसुलपुर दहला इलाके में लाइट लगाने का काम शुरू कराया गया है। जल्द शहर की हर गली, रोड को सोलर लाइट से रौशन कराया जायेगा। प्रत्येक वार्ड में 15-20 सोलर लाइट लगाया जा रहा है। सोलर लाइट लगने के बाद शहर की सड़कें व गलियां बिजली कटने के बाद भी रौशन रहेंगी।

FAQs

साहिबगंज में तिरंगा लाइट कब लगाई जा रही है?
स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तिरंगा लाइट लगाई जाएगी।
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