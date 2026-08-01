Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: बच्चों के बीच बांटी गई पढ़ाई से संबंधित सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: साहिबगंज कॉलेज नेत्रहीन और मानसिक मंदता विद्यालय के लिए शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रोफेसर कुमार प्रशांत भारती ने किया, जहां बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रधानाध्यापक राज किशोर राय ने विद्यालय प्रबंधन पर चर्चा की और बच्चों में स्टेशनरी तथा खेल सामग्री वितरित की।

Sahibganj News: बच्चों के बीच बांटी गई पढ़ाई से संबंधित सामग्री

Sahibganj News: साहिबगंज। साहिबगंज कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से नेत्रहीन, मानसिक मंदता विद्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर कुमार प्रशांत भारती के नेतृत्व में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर विद्यालय के संगीत शिक्षक संतोष कुमार शर्मा के साथ मिलकर बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राज किशोर राय ने विद्यालय के संचालन एवं विद्यालय प्रबंधन के विषय में विस्तृत चर्चा की। बच्चों के बीच कॉपी कलम पेंसिल रबर, खेलकूद की सामग्री का वितरण किया गया ।धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर नितिन कुमार घोष ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।