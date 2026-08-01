Sahibganj News: बच्चों के बीच बांटी गई पढ़ाई से संबंधित सामग्री

Sahibganj News: बच्चों के बीच बांटी गई पढ़ाई से संबंधित सामग्री
Sahibganj News: साहिबगंज कॉलेज नेत्रहीन और मानसिक मंदता विद्यालय के लिए शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रोफेसर कुमार प्रशांत भारती ने किया, जहां बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रधानाध्यापक राज किशोर राय ने विद्यालय प्रबंधन पर चर्चा की और बच्चों में स्टेशनरी तथा खेल सामग्री वितरित की।
Sahibganj News: साहिबगंज। साहिबगंज कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से नेत्रहीन, मानसिक मंदता विद्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर कुमार प्रशांत भारती के नेतृत्व में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर विद्यालय के संगीत शिक्षक संतोष कुमार शर्मा के साथ मिलकर बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राज किशोर राय ने विद्यालय के संचालन एवं विद्यालय प्रबंधन के विषय में विस्तृत चर्चा की। बच्चों के बीच कॉपी कलम पेंसिल रबर, खेलकूद की सामग्री का वितरण किया गया ।धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर नितिन कुमार घोष ने किया।
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