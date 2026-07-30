Sahibganj News: 75 साल के हुए साहिबगंज का अनन्त कुमार सरस्वती सदन

Sahibganj News: साहिबगंज। शहर के महाजनपट्टी में सन् 1951 में स्थानीय अनन्त कुमार सरस्वती सदन की स्थापना हुई। आज यह संस्थान केवल एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि ज्ञान, साहित्य, संस्कृति, शोध व सामाजिक चेतना का सशक्त केन्द्र है। इस साल इस ऐतिहासिक संस्था का प्लैटिनम जुबिली वर्ष है। 75 सालों की यह यात्रा केवल समय का इतिहास नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण, शिक्षा के प्रति आस्था और मानवीय मूल्यों के संरक्षण का गौरवपूर्ण दस्तावेज है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के हाथरस के धन्नालाल लोहिया ने इस पुस्तकालय की स्थापना की। बचपन में ही वे अपने पिता मटरूमल लोहिया के साथ साहिबगंज आए और यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। अल्पायु में अस्वस्थता के कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी, किन्तु ज्ञान की साधना कभी नहीं रुकी। हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत रहते हुए ही उन्होंने स्नातक स्तर के साहित्य का गंभीर अध्ययन कर लिया था। उनकी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक अनेक अवसरों पर उन्हें स्वयं विद्यार्थियों को पढ़ाने का दायित्व सौंपते थे। शिक्षा के प्रति उनकी यही निष्ठा आगे चलकर समाजसेवा का आधार बनी। उन्होंने साहिबगंज कॉलेज के मटरूमल धन्नालाल कला भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पुत्र अनन्त कुमार लोहिया मेधावी, विनम्र, संस्कारी व सौम्य स्वभाव के धनी थे। हालांकि दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही वे एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए और करीब 16 साल की आयु में उनका असामयिक निधन हो गया। अनंत कुमार सरस्वती सदन के सचिव सुरेश निर्मल ने बताया कि धन्नालाल लोहिया ने अपने व्यक्तिगत शोक को मानवता की सेवा में रूपान्तरित कर दिया। अपने प्रिय पुत्र अनन्त कुमार लोहिया की स्मृति को अमर बनाने तथा ज्ञान का प्रकाश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1951 में स्थानीय अनन्त कुमार सरस्वती सदन की स्थापना की।