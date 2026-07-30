Sahibganj News: 75 साल के हुए साहिबगंज का अनन्त कुमार सरस्वती सदन
Sahibganj News: साहिबगंज में अनन्त कुमार सरस्वती सदन की स्थापना 1951 में हुई थी। यह संस्था ज्ञान, साहित्य और सामाजिक चेतना का केंद्र है। इस वर्ष इसका प्लैटिनम जुबली वर्ष है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर गोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थी शामिल होंगे।
Sahibganj News: साहिबगंज। शहर के महाजनपट्टी में सन् 1951 में स्थानीय अनन्त कुमार सरस्वती सदन की स्थापना हुई। आज यह संस्थान केवल एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि ज्ञान, साहित्य, संस्कृति, शोध व सामाजिक चेतना का सशक्त केन्द्र है। इस साल इस ऐतिहासिक संस्था का प्लैटिनम जुबिली वर्ष है। 75 सालों की यह यात्रा केवल समय का इतिहास नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण, शिक्षा के प्रति आस्था और मानवीय मूल्यों के संरक्षण का गौरवपूर्ण दस्तावेज है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के हाथरस के धन्नालाल लोहिया ने इस पुस्तकालय की स्थापना की। बचपन में ही वे अपने पिता मटरूमल लोहिया के साथ साहिबगंज आए और यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। अल्पायु में अस्वस्थता के कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी, किन्तु ज्ञान की साधना कभी नहीं रुकी। हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत रहते हुए ही उन्होंने स्नातक स्तर के साहित्य का गंभीर अध्ययन कर लिया था। उनकी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक अनेक अवसरों पर उन्हें स्वयं विद्यार्थियों को पढ़ाने का दायित्व सौंपते थे। शिक्षा के प्रति उनकी यही निष्ठा आगे चलकर समाजसेवा का आधार बनी। उन्होंने साहिबगंज कॉलेज के मटरूमल धन्नालाल कला भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पुत्र अनन्त कुमार लोहिया मेधावी, विनम्र, संस्कारी व सौम्य स्वभाव के धनी थे। हालांकि दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही वे एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए और करीब 16 साल की आयु में उनका असामयिक निधन हो गया। अनंत कुमार सरस्वती सदन के सचिव सुरेश निर्मल ने बताया कि धन्नालाल लोहिया ने अपने व्यक्तिगत शोक को मानवता की सेवा में रूपान्तरित कर दिया। अपने प्रिय पुत्र अनन्त कुमार लोहिया की स्मृति को अमर बनाने तथा ज्ञान का प्रकाश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने सन् 1951 में स्थानीय अनन्त कुमार सरस्वती सदन की स्थापना की।
मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर गोष्ठी आज
साहिबगंज। शहर के महाजनपट्टी स्थित अनंत कुमार सरस्वती सदन की ओर से 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बतौर डीसी दीपक कुमार दुबे होंगे। मौके पर प्रेमचंद की कहानियों में मानवी संवेदनाएं विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया है । गोष्ठी में शहर के स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5100 पांच हजार , द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये व तृतीय पुरस्कार 2100 रुपये रखा गया है । यह निर्णय अनंत कुमार सरस्वती सदन के मुख्य संरक्षक किशोर लोहिया हाथरस वाले ने की ओर से की गई हैं ।
मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी
साहिबगंज। मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती पर तालबन्ना स्थित प्राथमिक विद्यालय संस्कृत परिसर में दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जयंती का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक केसरी व विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंदन पासवान ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया इस अवसर पर 8 महोगनी के पौधे लगाए गए । मौके पर मुख्य रुप से पूर्व प्रधानाध्यापक मुरारी सिंह , विद्यालय के शिक्षक इन्द्रकांत प्रसाद , सरिता देवी , कौशल्या देवी, रूबी देवी राम जी जाधव ,कन्हाई शर्मा ,मदन लाल पासवान राजेंद्र यादव मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन इन्द्रकान्त प्रसाद ने किया। 31 जुलाई को मुख्य कार्यक्रम होगा। मौके पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं, शत प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं और विद्यालय में सहयोग करने वाले अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह अध्यक्षता डीएसई उर्मिला हांसदा करेंगी。
फोटो 05, कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत अन्य।
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